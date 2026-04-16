صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی بلوں میں فکس چارجز تشویشناک، نسیم حسین لابر

  • ملتان
8بجے مارکیٹ بندش، انتظامی سختیون سے چھوٹے کاروباری افراد متاثر

ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی ملتان سٹی کے صدر ملک نسیم حسین لابر نے بڑھتی ہوئی لوڈشیڈنگ اور بجلی کے بلوں میں فکسڈ چارجز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ روزانہ شام 8 بجے دکانیں بند کرانے اور مبینہ انتظامی سختیوں کے باعث چھوٹا کاروباری طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے ، جبکہ بجلی کے بلوں میں 600 روپے میٹر رینٹ اور فکسڈ چارجز نے عوام کی زندگی مزید دشوار بنا دی ہے ۔ملک نسیم لابر نے کہا کہ پیپلزپارٹی حکومت کا حصہ نہیں مگر عوامی مسائل پر ہر فورم پر احتجاج جاری رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے اقدامات سے گریز کرے جو عوام کی مشکلات میں اضافہ کریں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ لوڈشیڈنگ پر فوری قابو پانے کے لئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں اور بجلی کے بلوں میں لگایا گیا میٹر رینٹ ختم کیا جائے ۔ ان کے مطابق مہنگی بجلی اور بڑھتے بل غریب و متوسط طبقے کے لیے شدید بوجھ بن چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے ، لہٰذا فوری طور پر بجلی بحران کے خاتمے اور فکسڈ چارجز واپس لینے کے اقدامات کئے جائیں۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف جی ای ایچ اے کے مختلف اداروں سے معاہدے

ذوالفقار چیمہ کی خودنوشت جہد مسلسل، افکار تازہ کی تقریب پذیرائی

آزاد کشمیر انتخابات ،ن لیگ بھاری اکثریت حاصل کریگی ،رانا ثنا

کنیکٹ ہیئر:مصنوعی ذہانت پر مبنی ملک گیر سائن لینگوئج سہولت

رنگ روڈ کو 30مئی تک ہرصورت مکمل کیا جائے، کمشنر

آر ڈی اے کا آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عبد الحلیم شرر کے خلاف مقدمہ چلائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اور ہمارا کاسۂ گدائی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان کو کیا ملا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
اسلام آباد مذاکرات ، پاکستان کی سفارتی فتح
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام آباد معاہدہ!
مفتی منیب الرحمٰن