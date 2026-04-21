ڈی پی اوکا ارکان پارلیمنٹ کے ہمراہ سیف سٹیز کا دورہ

  • ملتان
ڈی پی اوکا ارکان پارلیمنٹ کے ہمراہ سیف سٹیز کا دورہ

ڈی پی اوکا ارکان پارلیمنٹ کے ہمراہ سیف سٹیز کا دورہ سیف سٹیز سمارٹ سسٹم ، جدید خطوط پر سروسز فراہم کی جا رہیں :تصور اقبال

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تصور اقبال نے پارلیمنٹیرینز کے ہمراہ سیف سٹیز کا دورہ کیا، اس موقع پر ڈی پی او نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیف سٹیز وہاڑی ایک جدید سمارٹ پولیسنگ سسٹم ہے جسکے تحت شہریوں کو جدید خطوط پر سروسز فراہم کی جا رہی ہیں جن کا مقصد شہریوں کی حفاظت اور جرائم کی بروقت روک تھام ہے ، انہوں نے ایمرجنسی ریسپانس 15ہیلپ لائن، سی سی ٹی وی ویڈیو سرویلنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ٹریفک مینجمنٹ، ای چالان سسٹم، پبلک سیفٹی موبائل ایپ، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، چائلڈ سیفٹی سسٹم، لائیو چیٹ، ویڈیو کال سروس، مجرموں کی شناخت و ٹریکنگ اور دیگر سہولیات پر تفصیلی بریفنگ دی، پارلیمنٹیرینز نے اس منصوبے کو پولیس ریفارمز اور سمارٹ پولیسنگ کی شاندار مثال قرار دیا، اس موقع پر ایم این اے تہمینہ دولتانہ، سابق ایم این ایز سعید احمد خان منیس، چوہدری نذیر احمد آرائیں، سردار خالد محمود ڈوگر اور میاں عرفان خان دولتانہ بھی موجود تھے ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

چیف سیکرٹری پنجاب کا سرگودھا کا دورہ ،ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کے ذمے بجلی کے بلوں کی مد میں واجب الادا رقوم کا جائزہ

ڈی پی او میانوالی کی آفس میں روزمرہ کھلی کچہری

ڈپٹی کمشنر فوڈ سٹریٹ، پارکنگ ایریا اور ٹف ٹائلز کی تنصیب سمیت دیگر تعمیراتی کاموں کا معائنہ

دکانوں پر چھاپے ، مضر صحت اشیا برآمد، 2 لاکھ 65 ہزار جرمانے

نامناسب گفتگو کرنیوالے رکن کو گروپ سے نکال دیا جائیگاسرگودھا پریس کلب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس