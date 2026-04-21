  ملتان
غیر متعلقہ افراد کو امتحانی مراکز سے دور رکھا جائے :محمد اشرف

لودھراں ( سٹی رپورٹر)تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام نویں جماعت کے امتحانات شروع ہوگئے ہیں ۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف امتحانی عمل میں شفافیت برقرار رکھنے کیلئے سرگرم ہیں ۔ انہوں نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے امتحانی سنٹر کا معائنہ کیا ۔ انہوں نے نگران عملہ کی حاضریاں ، سیٹنگ پلان اور سہولیات کا موقع پر جائزہ لیا ۔ رول نمبر سلپس کے تحت امیدواروں کی شناخت کی جانچ بھی کی گئی ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ غیر متعلقہ افراد کو امتحانی مراکز سے دور رکھا جائے ۔ ضلعی انتظامیہ امتحانی عمل میں شفافیت برقرار رکھے گی ، طلباء اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں ، ناجائز ذرائع استعمال نہ کریں ۔ نگران عملہ کو ہدایت کی گئی کہ کسی بھی بے قاعدگی کی فوری اطلاع دی جائے۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

تعمیراتی منصوبے بروقت مکمل ،معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا ، سہیل اشرف

کوئی عدالت تیرہویں آئینی ترمیم ختم نہیں کر سکتی ، فاروق حیدر

بنیادی صحت سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ، ڈاکٹر مختار بھرتھ

امن و امان کے قیام کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے ،آئی جی

راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی دو گاڑیاں جل کر راکھ

وفود کی اسلام آباد آمد ،بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے انتظامات مکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس