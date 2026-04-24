بنگل والا سکول کے ہیڈ ٹیچر کیلئے بہترین اعزاز

  ملتان
بنگل والا سکول کے ہیڈ ٹیچر کیلئے بہترین اعزاز

ملتان (خصوصی رپورٹر) بنگل والا سکول کے ہیڈ ٹیچر ماسٹر ذیشان خان بلوچ کو تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان کی جانب سے بیسٹ ہیڈ ٹیچر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ماسٹر ذیشان خان بلوچ نے اپنی محنت، دیانتداری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے ادارے میں مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی قیادت میں نہ صرف تعلیمی معیار میں نمایاں بہتری آئی بلکہ ادارے میں نظم و ضبط بھی مؤثر انداز میں قائم رہا۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ