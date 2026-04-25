رنگ پور کینال 7 ماہ سے بندسینکڑوں ایکڑ زرعی رقبہ بنجر
کسان شدید مالی مشکلات کا شکار ، پانی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج
خان گڑھ(سٹی رپورٹر)رنگ پور کینال مظفرگڑھ گزشتہ 7 ماہ سے بند ہونے کے باعث علاقے کے سینکڑوں ایکڑ زرعی رقبہ بنجر ہونے لگا ہے جبکہ کسان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ پانی کی عدم فراہمی کے خلاف متاثرہ کاشتکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے کینال کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔کسانوں کے مطابق نہری پانی بند ہونے سے آم کے باغات، چارہ اور دیگر فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں اور انہیں ٹیوب ویل پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے جس سے ڈیزل اور بجلی کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ چھوٹے کاشتکار اضافی بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔کسان رہنماؤں ملک فیض بخش، محمد اقبال، منظور حسین اور دیگر نے کہا کہ متعدد بار درخواستوں کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کینال فوری طور پر بحال نہ کی گئی تو زرعی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا اور احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ایگری فورم کے رہنماؤں نے بھی بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے کسان دشمن پالیسی قرار دیا اور کہا کہ اگر 72 گھنٹے میں پانی بحال نہ کیا گیا تو احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔