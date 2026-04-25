نواحی گاؤں 535 ای بی میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

نواحی گاؤں 535 ای بی میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

دیہی علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ بڑی سہولت، ایم پی اے ملک نوشیر انجم

وہاڑی(خبرنگار) نواحی گاؤں 535 ای بی میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جہاں مقامی آبادی کو مفت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ کیمپ معروف سماجی و سیاسی شخصیات میاں اکرم، میاں عبد اللہ چاند اور میاں عمر عبداللہ کے ڈیری فارم پر منعقد ہوا۔ کیمپ میں ماہر ڈ اکٹروں کی ٹیم نے مریضوں کا معائنہ کیا اور ہیپاٹائٹس، شوگر اور گائنی سمیت مختلف ٹیسٹ مفت کیے ۔ ڈاکٹر فیضان کمال جوئیہ کی زیر سرپرستی ڈاکٹر مہوش کمال، ڈاکٹر کلیم اللہ سکھیرا، ڈاکٹر فاطمہ، ڈاکٹر خالد، ڈاکٹر سدرہ اور ندیم سیال پر مشتمل ٹیم نے خدمات انجام دیں۔ کیمپ میں ایم پی اے ملک نوشیر انجم لنگڑیال، چودھری نیاز احمد ڈھڈی اور دیگر معززین نے شرکت کی اور انتظامات کو سراہا۔ ایم پی اے نے کہا کہ دیہی علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس عوام کے لیے بڑی سہولت ہیں اور غریب افراد کو علاج میں آسانی ملتی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

1100نجی سکولوں کی رجسٹریشن، تجدید کی درخواستیں مسترد

ڈی سی کی ڈینگی سرویلنس کے عمل کو مزید مؤثر بنانیکی ہدایت

لبرٹی آگ :عمارت میں بنیادی حفاظتی انتظامات نظر انداز

زمینوں کے التوا کے شکار 9ہزار کیسزپرکوئی پیش رفت نہیں

لاہور بورڈ:میٹرک پریکٹیکلز :لیبز میں کیمرے لگانے کا فیصلہ

ریسٹورنٹس کے اوقات پر سخت پابندیاں انڈسٹری بحران کا شکار:لاہور چیمبر

خورشید ندیم
’کلٹ‘ کی نفسیات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ستاروں پر کمند ڈالنے والے جوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کپیسٹی چارجز؟
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
صحت کا شعبہ زبوں حالی کا شکار
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
اتمامِ حجت
مفتی منیب الرحمٰن