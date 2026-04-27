نظام میں تبدیلی کے بغیر حقوق ملنا ناممکن،انیلہ محمود

  • ملتان
چہرے بدلنے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے ، جلسے سے خطاب

ملتان (کرائم رپورٹر)جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر انیلہ محمود نے کہا ہے کہ موجودہ فرسودہ نظام میں تبدیلی کے بغیر عوام کو حقیقی حقوق نہیں مل سکتے ، اور محض چہرے بدلنے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ نظام کی اصلاح ناگزیر ہے ۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار ملتان میں منعقدہ خواتین کے بڑے جلسہ عام ہر دل تک قرآن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر نائب ناظمہ صوبہ و نگران ممبرسازی مہم ثمینہ روحی، نائب ناظمہ صوبہ شازیہ شیر افضل، ناظمہ ضلع ملتان رضیہ عابد، نائب ناظمہ ضلع ارم امین سمیت دیگر ذمہ داران اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ڈاکٹر انیلہ محمود نے کہا کہ آج عام آدمی مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہے۔

پٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام پر اضافی بوجھ ڈال رہا ہے جبکہ حکمران طبقہ اپنی مراعات کم کرنے پر تیار نہیں۔انہوں نے کہا کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور ناقص پالیسیوں کے باعث عام شہری پس رہا ہے ، جبکہ تعلیم اور صحت جیسے بنیادی شعبے بھی زوال پذیر ہیں۔ لاکھوں بچے آج بھی تعلیم سے محروم ہیں اور سرکاری اداروں کی نجکاری عوام کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں خواتین کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لئے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی ممبرشپ مہم دراصل ایک اصلاحی تحریک ہے جس کا مقصد معاشرے میں مثبت تبدیلی اور عوام کو ان کے حقوق کے لیے منظم کرنا ہے ۔

 

 

مزید پڑہیئے

کراچی

یونیورسٹی روڈ سے متاثرہ شہریوں سے وزیراعلیٰ کی معذرت کام تیز کرنے کی ضمانت

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی فراہمی شروع

دانشورانہ املاک کا تحفظ معاشی ترقی کے لیے ناگزیر،گورنر

یونیورسٹی روڈ فوری قابلِ استعمال بنائی جائے ،منعم ظفر

غذائی عدم تحفظ و قلت آب مستقبل کیلئے خطرناک، پاسبان

ایرانی ڈیزل اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر