ماہڑہ گرڈ اپ گریڈ، ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ

  • ملتان
مونڈکا (نامہ نگار) ماہڑہ گرڈ اسٹیشن کے زیر انتظام میپکو سب ڈویژن شاہجمال اور روہیلانوالی میں ایک ارب روپے کی لاگت سے بوسیدہ واپڈا تنصیبات اپ گریڈ کر دی گئی ہیں جس سے وولٹیج کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نوابزادہ افتخار احمد خان نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کئی کلومیٹر پر محیط ماہڑہ گرڈ پر بڑھتے ہوئے لوڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے نیا گرڈ اسٹیشن بھی زیر تعمیر ہے ۔جو ایک سے ڈیڑھ سال میں مکمل کیا جائے گا، جس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ مظفرگڑھ تا خانگڑھ 110 فٹ چوڑا کارپٹ روڈ منصوبہ ٹینڈر کے مرحلے میں ہے جبکہ ٹھٹھہ قریشی تا شہر سلطان دریائے چناب کے سپر بندوں کی مضبوطی و مرمت کے لیے بھی کروڑوں روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔مزید کہا گیا کہ وسندیوالی میں ریسکیو 1122 کا مرکز قائم کیا جا رہا ہے جبکہ موضع رقبہ سرکار اور موضع مونڈ کو مثالی گاؤں پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے ۔نوابزادہ افتخار احمد خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبے عوامی فلاح کے لیے ہیں اور ان کی تکمیل سے علاقے میں بنیادی سہولیات مزید بہتر ہوں گی۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

حافظ آباد:سیوریج منصوبے کی تکمیل کیلئے 27مئی ڈیڈلائن

ڈی ایچ کیو ہسپتال کی سی ٹی سکین مشین 15روز سے خراب

کیماں قبرستان میں ناقص صفائی ، ڈی پی اوکانوٹس ،کچرا تلف

مویشیوں کے باڑوں کی شہر سے باہر منتقلی کا آپریشن ناکام

سی ای او ایجوکیشن وزیرآباد کی اے ای اوز سے ملاقات

تحصیل ہسپتال کامونکے میں ناقص صفائی ، کمشنر کا اظہار برہمی

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر