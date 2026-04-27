بوریوالا میں منشیات کا پھیلاؤ، شہری شدید پریشان

  • ملتان
گلی محلے اورآبادیاں نشئیوں سے بھر گئیں،تعلیمی ادارے بھی غیر محفوظ

بوریوالا، گگومنڈی (سٹی رپورٹر، نامہ نگار) سرکل بوریوالا میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان نے شہری زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے ، جبکہ گلی محلے اور آبادیاں نشئی افراد سے بھر گئی ہیں۔تفصیلات کے مطابق بوریوالا شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں منشیات اور نشہ آور ادویات کی سرعام فروخت جاری ہے جس کے باعث گلیوں اور بازاروں میں نشئی گروہوں کی صورت میں بیٹھے افراد انجکشن لگاتے اور آئس کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ شہریوں کے مطابق ہر روز ایک سے دو نشئی افراد کی اموات بھی معمول بنتی جا رہی ہیں۔

عوام کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے بجائے اکثر عام نشئی افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جس سے اصل عناصر بے لگام ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے الزام عائد کیا کہ محکمہ صحت اور پولیس دونوں ادارے منشیات کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو روکنے میں ناکام ہیں۔مزید کہا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے بھی اس مکروہ دھندے سے محفوظ نہیں رہے ، جس پر شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

صوبائی وزیر کھیل کا راولپنڈی کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

مری، مختلف بازاروں،مقامات پر بیوٹیفکیشن کا کام تیزی سے جاری

عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات 30اپریل تک جاری رہیگا، ڈی ایچ او

اسلام آباد میں پیپر لیس لائسنسنگ سسٹم کا آغاز

معاشی، سیاسی، دفاعی اور سکیورٹی صورتحال بہتر بنا رہے، سیدال خان

اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک ایڈوائزری جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر