پیپلز کالونی میں گندے پانی کا جوہڑ، زہریلی سبزیاں اگنے لگیں

  • ملتان
پیپلز کالونی میں گندے پانی کا جوہڑ، زہریلی سبزیاں اگنے لگیں

سیوریج ناکارہ، مبینہ ملی بھگت سے پانی جمع، شہریوں کا فوری کارروائی کا مطالبہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پیپلز کالونی زیڈ بلاک میں سیوریج سسٹم کی خرابی کے باعث گندے پانی کا جوہڑ بن گیا جہاں مبینہ طور پر اسی آلودہ پانی سے سبزیاں اگا کر مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہیں، جس پر شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔تفصیلات کے مطابق مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیوریج لائن موجود ہونے کے باوجود پانی کی نکاسی نہیں کی جا رہی بلکہ مبینہ طور پر ڈسپوزل عملے کی ملی بھگت سے گندا پانی ایک جگہ جمع کر کے جوہڑ بنا دیا گیا ہے تاکہ قریبی زمینوں کو پانی فراہم کیا جا سکے۔

اہل علاقہ کے مطابق اس صورتحال کے باعث علاقے میں شدید تعفن اور مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے جبکہ زیر زمین پینے کا پانی بھی آلودہ ہونے کا خدشہ ہے ۔ شہریوں نے الزام عائد کیا کہ معمولی مفاد کے لیے عوامی صحت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر خانیوال اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر سیوریج سسٹم بحال کیا جائے اور مبینہ طور پر ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

صوبائی وزیر کھیل کا راولپنڈی کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

مری، مختلف بازاروں،مقامات پر بیوٹیفکیشن کا کام تیزی سے جاری

عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات 30اپریل تک جاری رہیگا، ڈی ایچ او

اسلام آباد میں پیپر لیس لائسنسنگ سسٹم کا آغاز

معاشی، سیاسی، دفاعی اور سکیورٹی صورتحال بہتر بنا رہے، سیدال خان

اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک ایڈوائزری جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر