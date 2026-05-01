غیرت کے نام پر قتل کیس، مجرم اکرم پٹھان کو سزائے موت

  • ملتان
وہاڑی ،میلسی،دوکوٹہ (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ،نمائندہ دنیا ، نامہ نگار ) ایڈیشنل سیشن جج میلسی عرفان نسیم تارڑ نے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم اکرم خان پٹھان کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق نواحی علاقے موضع رتھ سعی میں غیرت کے نام پر اٹھارہ سالہ مقامی کرکٹر زین آرائیں کے بہیمانہ قتل اور لاش کو نذر آتش کرنے کے مقدمہ میں عدالت نے فیصلہ سنایا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم اکرم پٹھان نے 17 جنوری 2025ء کو مقتول کو اپنے گھر بلا کر تیز دھار آلے سے قتل کیا، بعد ازاں اس کی گردن تن سے جدا کر کے لاش کو قریبی کھیت میں جلا کر مسخ کر دیا۔ ملزم کو شبہ تھا کہ مقتول کے اس کی بیوی سے ناجائز تعلقات ہیں۔ واقعہ کے بعد پولیس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے پولیس کی تفتیش اور شواہد کی بنیاد پر جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی۔ فیصلے کے بعد مقتول کے ورثاء نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے انصاف کی فراہمی قرار دیا۔

مزید پڑہیئے

سرگودھا

عیدالاضحیٰ پر سیلز پوائنٹس مویشی منڈیوں کے قیام اور رابطہ کیلئے گائیڈلائن جاری

سٹرس بحالی پروگرام کو مزید موثر بنایا جائے ، کمشنر

گندم خریداری مہم کو شفافیت کیساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے

ڈپٹی کمشنر نے گندم خریداری مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا

2026 میں 1لاکھ چونتیس ہزار گندم کی بوری کا ہدف دیا گیا

قانون نافذ کرنیوالے اداروں میں پیرا فورس کا آغاز کر دیا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ