بوگس چیک، خیانت پر پانچ افراد کے خلاف مقدمات درج

  ملتان
ملتان(کرائم رپورٹر)پولیس نے بوگس چیک اور امانت میں خیانت کے الزامات پر پانچ افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔

مختلف تھانوں میں درج مقدمات کے مطابق شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔دہلی گیٹ پولیس کو واحد عمران نے درخواست دی کہ ملزم ذیشان علی نے ادھار کی مد میں 30 لاکھ روپے وصول کئے اور ادائیگی کے لئے چیک دیا جو مقررہ وقت پر جعلی اور بوگس نکلا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ادھر چہلیک پولیس کو اکرم نے بتایا کہ ملزم صدیق نے اس سے 15 لاکھ روپے لئے اور واپسی کے تقاضے پر ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ بعد ازاں رقم دینے سے انکار کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔مزید برآں قطب پور پولیس کو آصف رضا نے بتایا کہ ملزم عارف، اصغر اور خلیل نے مکان دلوانے کے بہانے 20 لاکھ روپے بطور امانت وصول کئے اور بعد ازاں خورد برد کر لئے ۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

حلقہ پی پی 36 کے دیہات پسماندگی کا شکار، مخصوص علاقوں میں ترقیاتی کام

الائیڈ سکول شاہین آباد کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات

مدارس قائم کرنیوالے انبیا کے وارث:رضا ثاقب مصطفائی

گوروونانک پورہ سکول میں طلبہ ‘اساتذہ ‘ والدین کو انعامات تقسیم

ماں بیٹی کو ویڈیو بنانے سے روکنے پرتشدد کانشانہ بناڈالا

پولیس ملازم منشیات فروش نکلا‘کینٹ پولیس نے گرفتارکرلیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ