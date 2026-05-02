صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا، اطہر عزیز

  • ملتان
جماعت اسلامی کا بجلی، پیٹرول قیمتوں میں اضافے پر احتجاجی مظاہرہ

ملتان (کرائم رپورٹر)نائب امیر جماعت اسلامی ملتان چودھری اطہر عزیز ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔ پٹرولیم مصنوعات پر بھاری لیوی اور بجلی کے بلوں میں بے جا ٹیکسز کے ذریعے غریب عوام کا مسلسل استحصال کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی ملتان کے زیر اہتمام مہنگی بجلی اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر خالد رشید، عبدالرحمن قریشی اور دیگر ذمہ دار بھی موجود تھے ۔

چودھری اطہر عزیز نے کہا کہ فی لٹر پٹرول پر بھاری ٹیکس وصول کئے جا رہے ہیں جبکہ بجلی کے بلوں میں جی ایس ٹی، فیول ایڈجسٹمنٹ، نیلم جہلم سرچارج اور دیگر مدات شامل کر کے عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت ایک طرف عوام سے اربوں روپے وصول کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف آئی پی پیز کو کیپسٹی چارجز کی مد میں بھاری ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، چاہے بجلی پیدا ہو یا نہ ہو۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ پٹرولیم لیوی اور بجلی کے ظالمانہ ٹیکس فوری ختم کئے جائیں، آئی پی پیز معاہدوں پر نظرثانی کی جائے اور عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے ، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مشرقِ وسطیٰ میں فساد کا ذمہ دار کون؟
خالد مسعود خان
کہیں تو بریک لگنی چاہیے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دستوری بازیچۂ اطفال اور تبادلے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ پُرامن تعلقات ممکن ہیں؟
افتخار احمد سندھو
کچھ بھی نہیں بدلا
مفتی منیب الرحمٰن
بَیْتُ اللّٰہ
