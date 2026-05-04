صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے ،وسیم اختر

  • ملتان
عوامی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے ،وسیم اختر

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو آپریشن سرکل مظفرگڑھ محمد وسیم اختر نے کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صارفین کی زیر التواء شکایات، ان کے حل کی پیش رفت اور عملے کی حاضری کا جائزہ لیا۔

انچارج سی ایف سی ملک کامران نے انہیں شکایات کے اندراج، مانیٹرنگ اور بروقت ازالے کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر سپرنٹنڈنگ انجینئر نے افسر و عملے کو ہدایت کی کہ تمام شکایات نیپرا کی مقررہ ٹائم لائن کے اندر ہر صورت حل کی جائیں، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے خاص طور پر خراب ٹرانسفارمرز سے متعلق زیر التواء شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر فوری نمٹانے کے احکامات جاری کئے اور کہا کہ فیلڈ سٹاف بلا تاخیر عملی اقدامات کرے ۔محمد وسیم اختر نے کہا کہ صارفین کے مسائل کے فوری حل کے لئے فیلڈ ٹیموں اور سی ایف سی کے درمیان رابطہ مزید مؤثر بنایا جائے اور شکایات کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے ۔انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صارفین کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیشہ ورانہ رویہ اپنایا جائے تاکہ ادارے پر عوام کا اعتماد مزید مضبوط ہو۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ممکنہ سیلاب 539 موضع جات حساس قرار

آر پی او کی کرائم میٹنگ، مقدمات کے جلد فیصلوں کی ہدایت

ممتاز سٹیڈیم میں 16کروڑ کے ترقیاتی کام تیزی سے جاری

شاہ پور صدر:لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کورس کی منظوری پر خراجِ تحسین

کھلے مین ہولز شہریوں کیلئے خطرہ‘ فوری اقدامات کا مطالبہ

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادات کے دوران سخت سکیورٹی انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر