صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں چنوں میں موبائل پیسٹ سرویلنس سکواڈ کا باضابطہ آغاز

  • ملتان
میاں چنوں میں موبائل پیسٹ سرویلنس سکواڈ کا باضابطہ آغاز

میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) پنجاب حکومت کے کسان دوست ویژن کے تحت محکمہ زراعت نے موبائل پیسٹ سرویلنس سکواڈ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے جس کا مقصد کسانوں کو فصلوں کے دشمن کیڑوں اور بیماریوں سے بروقت آگاہی فراہم کرنا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو اور ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ ڈاکٹر عامر رسول کی ہدایات پر یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے ۔ اس اقدام کے تحت پیسٹ وارننگ ٹیمیں اب براہ راست کھیتوں میں جا کر کسانوں کو سائنسی بنیادوں پر رہنمائی فراہم کریں گی۔اس سکواڈ کا بنیادی مقصد فصلوں کے نقصان کو کم کرنا اور بروقت مشاورتی خدمات کے ذریعے پیداوار میں اضافہ یقینی بنانا ہے ۔مزید برآں یہ ٹیمیں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی تربیت بھی کریں گی تاکہ کسانوں کو معیاری اور درست ادویات کی فراہمی ممکن ہو سکے ۔محکمہ زراعت کے مطابق یہ منصوبہ زرعی شعبے کی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور کسانوں کی مشکلات میں واضح کمی آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادرک 115، لہسن 70 روپے کلو تک مہنگا فروخت، خریدار پریشان

پیپلز پارٹی کسان،مزدور اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت : گورنر

ایل ڈی پی گلیوں پر معیاری ٹف ٹائل لگانے کی ہدایت

پاکستان نے خطے میں امن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا:ملک احمد

وزیر ہاؤسنگ کی حلقہ میں کھلی کچہری ، عوامی مسائل سنے

لیسکو :اپریل کے دوران 8کروڑ کے ڈیٹکشن بل جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر