صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر منصفانہ ٹیکس نظام کاروبار دشمن ،میاں راشد اقبال

  • ملتان
غیر منصفانہ ٹیکس نظام کاروبار دشمن ،میاں راشد اقبال

ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال نے کہا ہے کہ ایڈہاک ازم اور روایتی فیصلہ سازی کے باعث کاروباری شعبہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔

 غیر منصفانہ ٹیکس نظام سے دستاویزی معیشت پر 55 سے 60 فیصد تک بوجھ پڑ رہا ہے ، جس کے سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بلند شرح ٹیکس اور پیچیدہ نظام ٹیکس چوری اور غیر رسمی معیشت کو فروغ دے رہے ہیں۔ٹرن اوور ٹیکس کاروبار دشمن ہے کیونکہ یہ خسارے میں چلنے والی کمپنیوں پر بھی بوجھ ڈالتا ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپر ٹیکس ختم، کارپوریٹ ٹیکس میں کمی اور ٹیکس ریفنڈ نظام کو آسان بنایا جائے ۔ مہنگی توانائی، خام مال کی بلند قیمتیں اور قرض تک محدود رسائی برآمدی شعبے کی کارکردگی متاثر کر رہی ہے ۔میاں راشد اقبال نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو پالیسی ریٹ میں اضافے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس فیصلے کے معیشت میں حصہ ڈالنے والے شعبوں پر منفی اثرات ہوں گے ۔ مارکیٹ میں سرمائے کی شدید قلت ہے ، مگر اس کے حل کے لئے واضح پالیسی سامنے نہیں آ رہی۔انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں کامیابی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے ۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادرک 115، لہسن 70 روپے کلو تک مہنگا فروخت، خریدار پریشان

پیپلز پارٹی کسان،مزدور اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت : گورنر

ایل ڈی پی گلیوں پر معیاری ٹف ٹائل لگانے کی ہدایت

پاکستان نے خطے میں امن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا:ملک احمد

وزیر ہاؤسنگ کی حلقہ میں کھلی کچہری ، عوامی مسائل سنے

لیسکو :اپریل کے دوران 8کروڑ کے ڈیٹکشن بل جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر