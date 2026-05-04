صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگو منڈی:ٹمبر مافیا سرگرم،درختوں کی غیرقانونی کٹائی

  • ملتان
گگو منڈی:ٹمبر مافیا سرگرم،درختوں کی غیرقانونی کٹائی

نہر کنارے بے دریغ کٹائی سے آلودگی میں اضافہ، سرکاری خاموشی پر سوالات

گگو منڈی (نامہ نگار) بوریوالا کی حدود میں کھادر نہر اور پی آئی نہر کے کناروں پر موجود قیمتی اور سرسبز درختوں کی مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر کٹائی جاری ہے جس سے نہ صرف لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری لکڑی چوری ہو رہی ہے بلکہ ماحولیاتی نظام بھی شدید متاثر ہو رہا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق یہ غیر قانونی عمل محکمہ جنگلات کے بعض اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے جاری ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں بھاری مشینری کے ذریعے شیشم اور کیکر کے درخت کاٹ کر مختلف لکڑی منڈیوں خصوصاً ملتان منتقل کیے جا رہے ہیں۔ماہرین ماحولیات کے مطابق نہروں کے کناروں پر موجود درخت زمین کے کٹاؤ کو روکنے اور ماحول کو بہتر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تاہم ان کی بے دریغ کٹائی سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ اور زرعی زمینوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔

شہریوں، کسان تنظیموں اور سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرسبز پنجاب کا خواب خطرے میں ہے ۔ انہوں نے شفاف انکوائری، ذمہ داران کے خلاف کارروائی اور نہروں کے اطراف سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے ۔دوسری جانب رینج آفس بوریوالا کے رینج افسر سے رابطے کی متعدد کوششیں کی گئیں تاہم دفتر بند پایا گیا اور فون بھی اٹینڈ نہ کیا گیا، جس پر مزید سوالات اٹھ گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کے ترقیاتی منصوبوں کے ہنگامی دورے

بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں300گنا اضافہ،دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے

بلوچ کالونی سے 100 سے زائد مختلف ہتھیار برآمد

مراکش میں تعلیم و کاروبار کے وسیع مواقع ،قونصل جنرل

عدالتی آرڈر کے باعث کام نہیں رکے گا، شرجیل میمن

پیپلزپارٹی بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہوچکی،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر