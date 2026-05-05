صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیشل ایجوکیشن ادارے ، گرلز سکول میں سہولتوں کا جائزہ

  • ملتان
سپیشل ایجوکیشن ادارے ، گرلز سکول میں سہولتوں کا جائزہ

سپیشل ایجوکیشن ادارے ، گرلز سکول میں سہولتوں کا جائزہبچوں کیلئے سہولتوں کو مزید بہتر ، تعلیمی معیار بلند کیا جائے ، ڈپٹی کمشنر کا دورہ

ملتان (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق نے شاداب انسٹی ٹیوٹ آف سپیشل ایجوکیشن مدنی چوک کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سپیشل بچوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ اس موقع پر انہوں نے ادارے میں فراہم کردہ تعلیمی اور بحالی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا جبکہ متعلقہ حکام نے انہیں ادارے کے امور پر بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے سپیشل بچوں کو بہترین تعلیم اور نگہداشت کی فراہمی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے محکمہ سپیشل ایجوکیشن کو ٹرانسپورٹ سمیت تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔بعد ازاں انہوں نے گورنمنٹ مون لائٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کا بھی دورہ کیا جہاں تعلیمی ماحول اور دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا اور معیار تعلیم مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طلبہ کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ جاری ترقیاتی منصوبوں پر برہم

بنگلہ دیش کی سول سروس کے وفد کا نیپا کا دورہ

امریکی قونصل جنرل کا ایس ایس یو ہیڈکوارٹرز کا دورہ

گرمی میں عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں ، حنیف طیب

چوبیس ٹاؤنز کی سڑکوں کے لئے 13 ارب روپے منظور

نااہلی،کرپشن اور بدانتظامی کانام پیپلز پارٹی ، منعم ظفر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس