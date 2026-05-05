صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار لاکھوں کا مال برآمد

  • ملتان
موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار لاکھوں کا مال برآمد

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈی پی او تصور اقبال کی ہدایت پر تھانہ دانیوال پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزماان میں محمد عدنان سکنہ کچی منڈی اور بلال سکنہ ظفر کالونی شامل ہیں جن کے قبضے سے 12 لاکھ 15 ہزار روپے مالیت کے 8 مسروقہ موٹر سائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا پسٹل برآمد ہوا۔یہ کارروائی ایس ڈی پی او صدر سرکل جمشید اکرم کی نگرانی میں ایس ایچ او مظہر فرید گوندل اور ٹیم نے انجام دی۔ برآمد شدہ موٹر سائیکل معززین کی موجودگی میں اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ جاری ترقیاتی منصوبوں پر برہم

بنگلہ دیش کی سول سروس کے وفد کا نیپا کا دورہ

امریکی قونصل جنرل کا ایس ایس یو ہیڈکوارٹرز کا دورہ

گرمی میں عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں ، حنیف طیب

چوبیس ٹاؤنز کی سڑکوں کے لئے 13 ارب روپے منظور

نااہلی،کرپشن اور بدانتظامی کانام پیپلز پارٹی ، منعم ظفر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس