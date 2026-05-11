صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنڈی و غیر قانونی کرنسی کاروبار پر چھاپہ، تین گرفتار

  • ملتان
ہنڈی و غیر قانونی کرنسی کاروبار پر چھاپہ، تین گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ایف آئی اے ڈیرہ غازی خان نے شاہ صدر دین میں واقع انصاف ٹریولز اینڈ ٹورز پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی فارن کرنسی ایکسچینج اور ہنڈی/حوالہ میں ملوث دو ملزموں کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزموں میں طارق اور عاصم شامل ہیں۔

 کارروائی کے دوران ملزموں کی نشاندہی پر ایک اور ملزم چودھری افضل یوسف کو پنجاب آٹوز سے گرفتار کیا گیا، جو انہیں نقد رقم فراہم کرنے اور بینک ٹرانزیکشنز کے ذریعے سہولت کاری میں ملوث تھا۔چھاپے کے دوران ملزموں کے قبضے سے 80 ہزار پاکستانی روپے ، 410 امریکی ڈالر، 5 سعودی ریال، 100 عمانی پیسے ، مختلف ناموں کے 3 پاسپورٹس اور موبائل فونز برآمد ہوئے ۔ترجمان کے مطابق موبائل فونز سے غیر قانونی ہنڈی و حوالہ کاروبار سے متعلق واٹس ایپ چیٹس اور دیگر قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا، جسے قبضے میں لے لیا گیا ہے ۔ملزموں کیخلاف فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ اور پاسپورٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبہ:یوٹیلیٹی لائنوں کی منتقلی تیز کرنے کا حکم

کراچی کے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا،گورنر سندھ

جامعہ کراچی میں انتظامی صورتحال تشویشناک،ایم کیوایم

سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج جاری، 14امیدوار کامیاب قرار

آتشزدگی کے دوواقعات،کپڑا اور مشینری خاکستر

مہنگائی، بدامنی نے عوام کی زندگی اجیرن بنادی ، راشد سومرو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر