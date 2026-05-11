ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے ڈرائیور جاں بحق
ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے ڈرائیور جاں بحق ۔تفصیل کے مطابق بستی لائل پور کے قریب ملتان کا رہائشی ہاشم مٹی سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی لے جارہا تھا کہ اچانک ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی اور وہ نیچے دب کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ریسکیو نے ابتدائی کارروائی کے بعد لاش کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا۔