صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریجویٹ گرلزکالج میں منشیات کیخلاف آگاہی سیمینار

  • ملتان
گریجویٹ گرلزکالج میں منشیات کیخلاف آگاہی سیمینار

شجاع آباد(سٹی رپورٹر) گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن شجاع آباد میں پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام منشیات کے خلاف آگاہی سیمینار منعقد ہوا جس میں طالبات اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے ڈائریکٹر وقار اعظم نے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں شعور و آگاہی کے فروغ سے معاشرے کو اس ناسور سے بچایا جا سکتا ہے ۔ ڈائریکٹر کاؤنٹر نارکوٹکس فورس وقار اعظم نے بتایا کہ مختلف کارروائیوں کے دوران ہزاروں ٹن منشیات برآمد کی جا چکی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ