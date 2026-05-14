صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 4 گرفتار

  • ملتان
پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 4 گرفتار

انسدادِ بھکاری مہم کے تحت مختلف مقامات پر کارروائی، عوامی تعاون کی اپیل

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے شہر میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کرلیا۔تفصیلات کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خانیوال محمد عمر نے پولیس کے تعاون سے شہر کے مختلف مقامات پر کارروائی کی، خاص طور پر ان علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں بھکاریوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کارروائی کے دوران چار پیشہ ور بھکاریوں کو حراست میں لے لیا گیا۔اس موقع پر انسدادِ بھکاری مہم کے تحت عوام میں آگاہی کے لیے پمفلٹس بھی تقسیم کئے گئے ۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پیشہ ور بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں اور انہیں مالی امداد دینے سے گریز کریں تاکہ اس رجحان کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صدرمملکت نے نوید انور چودہری کو تمغہ امتیاز سے نوازا

راول ڈیم کو صاف رکھنے کیلئے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا فیصلہ

کمشنر راولپنڈی کا دورہ جہلم بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

مری ،عیدالاضحی، گرمائی سیاحتی سیزن مون سون ،ادارو ں کو تیار رہنے کی ہدایت

جرائم کی روک تھام کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،آئی جی

دوہر ا قتل کیس ،سی پی او کا دورہ ، تفتیش تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن