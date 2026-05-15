صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3روزہ ہیلتھ ویک کا افتتاح، مفت طبی سہولیات فراہم

  • ملتان
3روزہ ہیلتھ ویک کا افتتاح، مفت طبی سہولیات فراہم

مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں:ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قدسیہ ناز

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سفر تندرست و توانا پنجاب مہم کے تحت ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ ادو میں 3روزہ خصوصی ہیلتھ ویک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اطہر فاروق، ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال سمیت محکمہ صحت کے افسران، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اس موقع پر ہسپتال میں خصوصی ہیلتھ کیمپس قائم کیے گئے جہاں مریضوں کے لیے بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ، متعدی امراض کی تشخیص، ماں اور بچے کی صحت سے متعلق سہولیات اور مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔محکمہ صحت کے افسران نے بتایا کہ ہیلتھ ویک کے دوران بروقت تشخیص، علاج اور عوامی آگاہی پر خصوصی توجہ دی جائیگی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میڈم قدسیہ ناز نے مختلف کاؤنٹرز کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کا ذہنی صحت آگاہی سیمینار

پاک امریکن شکاگو لینڈ اورگوجرانوالہ چیمبر میں معاہد ے پر دستخط

یونیورسٹی آف چناب اور وزیرآباد چیمبر میں معاہدہ

میونسپل کمیٹی کا کلرک اور پٹواری رشوت لیتے گرفتار

ڈی سی کی زیرصدارت ترقیاتی کاموں کاجائزہ، ہارٹیکلچر پراجلاس

سیلاب متاثرہ سرکاری سکولوں کی از سر نو تعمیر ومرمت کا کام مکمل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ