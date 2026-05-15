صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت‘ بیماریاں بڑھنے کا خدشہ

  • ملتان
گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت‘ بیماریاں بڑھنے کا خدشہ

ہیپاٹائٹس‘ ٹائیفائیڈ‘ جلدی اور پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا : کارروائی کا مطالبہ

 خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت دھڑلے سے جاری ہے ، جن میں پالک سمیت دیگر سبزیاں شامل ہیں جو بعد ازاں کھلے عام منڈیوں میں فروخت کی جا رہی ہیں۔مقامی شہریوں کے مطابق محکمہ فوڈ اتھارٹی کی مبینہ غفلت اور چشم پوشی کے باعث یہ غیر قانونی عمل بڑھتا جا رہا ہے جس سے ہیپاٹائٹس، ٹائیفائیڈ، جلدی اور پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ گندے پانی سے اگائی گئی سبزیاں انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی طاہر سے رابطہ کرنے پر انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جب مقامی سطح پر ہی گندہ پانی استعمال کیا جا رہا ہو تو کارروائی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ شہریوں نے کمشنر ملتان، ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب اور وزیر صحت سے فوری نوٹس لے کر سخت کارروائی اور متاثرہ فصلیں تلف کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں ماہ شاہراہ بھٹو عوام کیلئے مکمل کھول دینگے ، شرجیل میمن

تجاوزات کیس، میئراور دیگر افسران سے چار ہفتوں میں جواب طلب

شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

آٹزم شعبے میں نمایاں خدمات پر ارم رضوان کو تمغئہ امتیازسے نواز دیا گیا

سی ویو روڈ پر ڈالے کی ٹکر سے گاڑی میں سوار شخص جاں بحق

بین الصوبائی منشیات نیٹ ورک کا کارندہ گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ