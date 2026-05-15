صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تفریحی سہولیات کیلئے ممتاز پارک کی بیوٹیفکیشن کا آغاز

  • ملتان
تفریحی سہولیات کیلئے ممتاز پارک کی بیوٹیفکیشن کا آغاز

تمام کام معیاری انداز میں مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں:بلال سلیم

 کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر ضلع کوٹ ادو میں عوامی تفریحی مقامات کی خوبصورتی اور بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں، اسی سلسلے میں ممتاز پارک کوٹ ادو کی بیوٹیفکیشن کا کام ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی سربراہی میں تیزی سے شروع کیا جا رہا ہے ۔پارک میں صفائی ستھرائی، خوبصورت لائٹنگ، گرین بیلٹس کی بحالی، پودوں اور پھولوں کی شجرکاری، واکنگ ٹریک کی بہتری اور شہریوں کے لیے جدید سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو صاف، خوبصورت اور پُرسکون تفریحی ماحول میسر آ سکے ۔ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام کام معیاری انداز میں مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور پارکس کی بہتری شہر کے حسن اور صحت مند ماحول کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کا ذہنی صحت آگاہی سیمینار

پاک امریکن شکاگو لینڈ اورگوجرانوالہ چیمبر میں معاہد ے پر دستخط

یونیورسٹی آف چناب اور وزیرآباد چیمبر میں معاہدہ

میونسپل کمیٹی کا کلرک اور پٹواری رشوت لیتے گرفتار

ڈی سی کی زیرصدارت ترقیاتی کاموں کاجائزہ، ہارٹیکلچر پراجلاس

سیلاب متاثرہ سرکاری سکولوں کی از سر نو تعمیر ومرمت کا کام مکمل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ