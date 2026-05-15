صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترجمہ، ادب ، لسانیات کا باہمی ربط علمی ضرورت،عظمیٰ

  • ملتان
ترجمہ، ادب ، لسانیات کا باہمی ربط علمی ضرورت،عظمیٰ

تینوں کے امتزاز ج سے علمی تحقیق کے نئے در کھلتے ہیں، تقریب سے خطاب

ملتان (خصوصی رپورٹر)دی ویمن یونیورسٹی ملتان میں شعبہ انگریزی کے زیر اہتمام ادب، لسانیات اور ترجمے کے فن کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار کا عنوان ‘‘دنیاؤں کو ملاتا پل: ترجمے کی تعلیم، ادب اور لسانیات کا انضمام’’ تھا۔تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ترجمہ، ادب اور لسانیات کا باہمی ربط عصر حاضر کی اہم علمی ضرورت ہے ، کیونکہ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ترجمہ مختلف زبانوں کے درمیان فکری پل کا کردار ادا کرتا ہے ۔

انہوں نے مزید کہا کہ ادب انسانی جذبات اور تجربات کی آواز ہے جبکہ لسانیات اس آواز کے تجزیے کا علم ہے ، اور ان تینوں کے امتزاج سے علمی تحقیق کے نئے در وا ہوتے ہیں۔سیمینار کی فوکل پرسن اور شعبہ انگریزی کی چیئرپرسن ڈاکٹر منزہ ربانی نے کہا کہ پروگرام کا مقصد طالبات کو جدید لسانیات، ادبی تنقید اور ترجمے کے عملی تقاضوں سے روشناس کرانا ہے ۔زکریا یونیورسٹی سے ڈاکٹر اسنوبرا رضوان اور کامن ویلتھ پروگرام کی مترجم محترمہ مہجبین سید سمیت دیگر ماہرین نے بھی ترجمے اور بین الکلیاتی تحقیق پر تفصیلی گفتگو کی۔ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ مصنوعی ذہانت کے دور میں بھی انسانی ترجمہ اپنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ثقافتی حساسیت کو صرف انسان ہی بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے ۔ سیمینار میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کا ذہنی صحت آگاہی سیمینار

پاک امریکن شکاگو لینڈ اورگوجرانوالہ چیمبر میں معاہد ے پر دستخط

یونیورسٹی آف چناب اور وزیرآباد چیمبر میں معاہدہ

میونسپل کمیٹی کا کلرک اور پٹواری رشوت لیتے گرفتار

ڈی سی کی زیرصدارت ترقیاتی کاموں کاجائزہ، ہارٹیکلچر پراجلاس

سیلاب متاثرہ سرکاری سکولوں کی از سر نو تعمیر ومرمت کا کام مکمل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ