صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈسٹریل اسٹیٹ آرائشی منصوبہ جلد مکمل کرنے کا حکم

  • ملتان
انڈسٹریل اسٹیٹ آرائشی منصوبہ جلد مکمل کرنے کا حکم

بنگلہ پارک میں فواروں، جھولوں، جم سمیت سہولیات میں بہتری کے احکامات

ملتان (وقائع نگار خصوصی، لیڈی رپورٹر) کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے انڈسٹریل اسٹیٹ بورڈ آف مینجمنٹ کے دفتر کا دورہ کیا جہاں ڈائریکٹر اور بورڈ ممبران نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انڈسٹریل اسٹیٹ کی ترقی، بیوٹیفکیشن اور انفراسٹرکچر منصوبوں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔بورڈ آف مینجمنٹ کی جانب سے کمشنر عامر کریم خاں کو جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ شجرکاری، روڈ مارکنگ، صفائی اور وال آرٹ منصوبوں پر پیشرفت جاری ہے جبکہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹرک سٹینڈ، سپورٹس کمپلیکس اور ڈرینج منصوبے بھی تکمیل کے مراحل میں ہیں۔

اس موقع پر کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ صنعتی ترقی معیشت کی مضبوطی کیلئے ناگزیر ہے اور حکومت صنعتی علاقوں کی بہتری کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے ۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کے ہمراہ شجاع آباد میں بنگلہ پارک اور یونین کونسل نمبر 145 شاہ پور ابھہ کا دورہ کیا، جہاں صفائی، پارکوں کی دیکھ بھال اور شہری سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔کمشنر نے بنگلہ پارک میں فواروں، جھولوں، لائبریری، جم اور دیگر سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پارک میں آنے والی فیملیز اور شہریوں کیلئے سہولیات بہتر بنانے ، جھولوں کی مرمت اور پارک کی خوبصورتی میں اضافے کیلئے اقدامات کی ہدایت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آذربائیجان کے 108ویں یومِ آزادی کی تقریب

تابکار مواد ،آئی اے ای اے اور پی این آر اے کی ورکشاپ ختم

جرمن سفارتخانے کا ٹینگو ڈاکیومنٹری سکریننگ کا انعقاد

راولپنڈی میں 6مویشی منڈیاں، 16مئی سے فعال ہونگی

پی آئی پی ایس کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس

آئی جی کا جاری اور مجوزہ تعمیراتی و ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ