سمال ٹریڈرزکے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکبادیں، مٹھائیاں تقسیم
ملتان (لیڈی رپورٹر)چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان شہر کے نومنتخب صدر ظفر اقبال صدیقی اور جنرل سیکرٹری عزیز الرحمن انصاری کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے ۔۔۔۔
مختلف تاجر اور سماجی رہنماؤں نے ان سے ملاقاتیں کرکے گلداستے ، ہار اور مٹھائی پیش کی۔ جبکہ نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری شیخ عامر سلیم، پی ایچ اے کنٹریکٹر مشتاق خان، موسب بن عبداللہ، چودھری محمد علی، ملک اسلم ڈوگر اور رانا کریم الدین نے نومنتخب عہدیداران سے ملاقات کی اور امید ظاہر کی کہ نئی قیادت تاجروں کے مسائل کے حل کریگی۔