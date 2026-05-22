صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹر اُبل پڑے ، پانی گھروں میں داخل، مکین محصور

  • ملتان
گٹر اُبل پڑے ، پانی گھروں میں داخل، مکین محصور

گگو منڈی(نامہ نگار) شہر کی سب سے بڑی رہائشی آبادی 187 ای بی میں گٹروں کی صفائی نہ ہونے کے باعث گٹر اُبل پڑے جس سے گندہ پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہوگیا۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ کئی دنوں سے نکاسی آب کا نظام بند ہونے کے باعث علاقے میں گندہ پانی جمع ہو رہا ہے جو اب گھروں میں داخل ہونا شروع ہوگیا ہے ۔ شہریوں کے مطابق پانی جمع ہونے سے نہ صرف آمد و رفت متاثر ہوئی ہے بلکہ گھروں کی بنیادیں بھی کمزور ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شکایات کے باوجود متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جس کے باعث صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے ۔ گلیوں میں گندے پانی کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری طور پر نکاسی آب کا نظام بہتر بنانے اور مسئلہ کے مستقل حل کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پروقار تقریب

صفائی ستھرائی، ٹریفک مینجمنٹ کی مؤثر نگرانی کیلئے کنٹرول روم قائم

بھرپور اگاہی فلیگ مارچ کا انعقاد

پیرا فورس روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں تیز کرکے اپنا ٹارگٹ حاصل کریں،ڈپٹی کمشنرخوشاب

اے سی کا فاطمہ جناح فیملی پارک اور ماڈل بازار بھیرہ کا تفصیلی دورہ

ریسکیو 1122سرگودھا نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ