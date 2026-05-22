صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کی شاندار کارکردگی تعریفی اسناد سے نوازا گیا

  • ملتان
اساتذہ کی شاندار کارکردگی تعریفی اسناد سے نوازا گیا

وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی وہاڑی کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں ضلع بھر کے نمایاں کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کرام کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔

تقریب میں تعلیمی سال 2026-27 کی داخلہ مہم کے اہداف حاصل کرنے والے اساتذہ کی خدمات کو سراہا گیا۔تقریب میں مرکز لڈن کے گورنمنٹ پرائمری سکول سکندر آباد کی ہیڈ ٹیچر اللہ رکھا قادری نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمایاں کامیابی حاصل کی جس پر انہیں خصوصی تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ ڈی ڈی ای او تحصیل وہاڑی محمود الحسن لاشاری نے اساتذہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ محنتی اساتذہ قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جس تھانے کی حدود سے شہری غائب، اسی میں مقدمہ درج، ہائیکورٹ

بلدیہ عظمیٰ کے ملازمین کیلئے ہیلتھ انشورنس سہولت کا آغاز

ڈاکٹر خالد مقبول نے گلزارِ ہجری میں نادرا کے نئے رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح کر دیا

عید پرآلائشیں اٹھانے کیلئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں، وزیر بلدیات

رفاہ عام ونواح میں سیوریج مسائل کیخلاف قومی شاہراہ بلاک

فیروز آباد میں کار سوار فیملی کوہراساں کرنے کا واقعہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ