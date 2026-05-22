صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں بھی پاک چین دوستی کی 75سالہ تقریبات

  • ملتان
وہاڑی میں بھی پاک چین دوستی کی 75سالہ تقریبات

سی پیک کو ترقی، خوشحالی اور روزگار کا عظیم منصوبہ قرار دے دیا گیا

وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی) پاکستان اور چین کی لازوال دوستی کے 75 سال مکمل ہونے پر سابق وفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ، ایم این اے نتاشا دولتانہ اور ارکان صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید و نعیم اختر خان بھابھہ نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات اعتماد، اخلاص اور بھائی چارے کی روشن مثال ہیں۔تفصیلات کے مطابق رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے قومی مفادات کا احترام کیا اور ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ انہوں نے پاک چین اقتصادی راہداری (سی پیک) کو دونوں ممالک کی دوستی کا عظیم منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان میں ترقی، خوشحالی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔رہنماؤں نے مزید کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی سیاسی، اقتصادی اور دفاعی میدان میں مدد کی جبکہ پاکستان نے بھی چین کے ساتھ اپنی دوستی کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی صرف سفارتی نہیں بلکہ عوامی دلوں کی آواز ہے جسے دنیا بھر میں ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کہا جاتا ہے ۔ انہوں نے دونوں ممالک کی قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے تعلقات کے مزید مستحکم ہونے کی امید ظاہر کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جس تھانے کی حدود سے شہری غائب، اسی میں مقدمہ درج، ہائیکورٹ

بلدیہ عظمیٰ کے ملازمین کیلئے ہیلتھ انشورنس سہولت کا آغاز

ڈاکٹر خالد مقبول نے گلزارِ ہجری میں نادرا کے نئے رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح کر دیا

عید پرآلائشیں اٹھانے کیلئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں، وزیر بلدیات

رفاہ عام ونواح میں سیوریج مسائل کیخلاف قومی شاہراہ بلاک

فیروز آباد میں کار سوار فیملی کوہراساں کرنے کا واقعہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ