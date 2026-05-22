صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن نے خصوصی افراد میں ویل چیئرز تقسیم کردیں

  • ملتان
الخدمت فاؤنڈیشن نے خصوصی افراد میں ویل چیئرز تقسیم کردیں

تقریب میں مقررین نے خصوصی افراد کی خدمت کو معاشرتی ذمہ داری قرار دیدیا

وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی) الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیصل ٹاؤن وہاڑی اور حلقہ پی پی 232 پکھی موڑ میں سینکڑوں خصوصی افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ اس سلسلہ میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں خصوصی افراد اور ان کے اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔تقریب کی صدارت صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی سید جاوید حسین شاہ اور ضلعی صدر جے آئی یوتھ چودھری علی وقاص ہنجرا نے کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے جبکہ خصوصی افراد کی مدد معاشرے کے ہر فرد کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ فلاحی سرگرمیوں میں پیش پیش رہی ہے اور آئندہ بھی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ویل چیئرز حاصل کرنے والے خصوصی افراد اور ان کے اہل خانہ نے الخدمت فاؤنڈیشن کی کاوش کو سراہتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ملک مقصود اطہر اعوان، ضلعی امیر جماعت اسلامی چودھری طارق محمود، راؤ عمر نفیس، میاں خالد محمود، طارق فاروق بھٹی، طاہر نعیم صدیقی، مقصود خان، اویس بلال اور دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی کا عدم حصول ،اہم سڑکوں کا منصوبہ ادھورا

محکمہ ایکسائزکی مختلف برانچز میں بجلی کی طویل بندش

اوکاڑہ یونیورسٹی کے عارضی تعینات رجسٹرار کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ

سروسز ہسپتال میں مریضوں کاسامان چوری کرنیوالے 2ملزم زیرحراست

جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا میاں مقصود احمد کے انتقال پر اظہار تعزیت

یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا 2 ارب 13کروڑ کا بجٹ منظور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ