صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تعلقات عامہ کو جدید تقاضوں پر ڈھال رہے ، فرید شیخ

  • ملتان
محکمہ تعلقات عامہ کو جدید تقاضوں پر ڈھال رہے ، فرید شیخ

لاہور میں ڈی ایس این جی وینز فراہمی سے لائیو کوریج کی صلاحیت بڑھ گئی

ملتان(لیڈی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب فرید احمد شیخ نے ڈویژنل دفتر پبلک ریلیشنز ملتان کا دورہ کیا اور ملتان ڈویژن کے افسروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ملتان ڈویژن محمد سجاد جہانیہ نے دیگر افسروں کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ملاقات میں ڈپٹی ڈائریکٹرز وسیم یوسف، ارم سلیمی، ڈپٹی ڈائریکٹر خانیوال سلمان خالد اور ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر لودھراں خالد رسول بھی موجود تھے ۔ ڈی جی پی آر نے افسروں سے پیشہ ورانہ امور اور درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلقاتِ عامہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرکے مزید فعال بنایا جا رہا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ محکمہ میں جدید سہولیات متعارف کرائی جا رہی ہیں جبکہ لاہور میں ڈی ایس این جی وینز کی فراہمی سے لائیو کوریج کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملتان میں زیرِ تعمیر انفارمیشن کمپلیکس کی تکمیل کے بعد اسے جدید آلات اور ضروری سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا۔ تاکہ حکومت پنجاب کی ترقیاتی سرگرمیوں اور عوامی فلاحی اقدامات کا پیغام بروقت عوام تک پہنچایا جا سکے ۔بعدازاں فرید احمد شیخ نے زیرِ تعمیر انفارمیشن کمپلیکس ملتان کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ بلڈنگز کے ایگزیکٹو انجینئر افتخار احمد بھی موجود تھے ۔ ڈی جی پی آر نے عمارت کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور تعمیراتی کام میں بہتری کے لئے ہدایات جاری کیں۔ علاوہ ازیں انفارمیشن کمپلیکس میں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ بخاری کے کیمپ آفس کے لئے بھی جگہ مختص کی گئی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کاگوجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ،مریضوں کی عیادت

ملک مہنگائی ، سیاسی عدم استحکام کا سامنا کر رہا :ریحانہ ڈار

حافظ آ باد :ڈپٹی کمشنر کا دورہ جیل قیدیوں کیلئے جنرل سٹور کا افتتاح

پنڈی بھٹیاں :آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کیلئے حکمت عملی تیار

موٹاپا، وزن میں کمی اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے علاج پر سیمینار

مہنگائی ناقابل برداشت ، حکومتی ناکام ہو گئی:جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن