خاتون پر تشدد کا الزام 2افراد کیخلاف مقدمہ درج
ملتان (کرائم رپورٹر)مخدوم رشید پولیس نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام میں دو افراد نے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ پولیس کو زرینہ بی بی نے اطلاع دی کہ یاسین اور سعید اسکے گھر آئے اور اسکو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کردیا پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی۔
