صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوڑا خان ٹرسٹ اراضی کی آمد ن تعلیم پر خرچ ہونا چائیے :مظفر مگسی

  • ملتان
کوڑا خان ٹرسٹ اراضی کی آمد ن تعلیم پر خرچ ہونا چائیے :مظفر مگسی

اراضی کی آمدنی کو سکول کی عمارتوں اور ہال کی تعمیر پر خرچ کیا ، ٹرسٹ فعال کیا جائے

مظفرگڑھ (نامہ نگار ) قوم پرست رہنما اور سردار مظفر خان مگسی نے کہا ہے کہ مخیر اعظم سردار کوڑا خان کی وقف شدہ اراضی کی آمدنی سے ضلعی انتظامیہ نے مستحق طلباء و طالبات کو مفت تعلیم فراہم کرنے کی بجائے ایک ایسے سکول کی عمارتوں اور ہال کی تعمیر پر خرچ کیا ہے جہاں طلباء سے فیس وصول کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سردار کوڑا خان سے منسوب ہائر سیکنڈری سکول مظفرگڑھ کی عمارتیں ٹرسٹ کے کروڑوں روپے سے تعمیر کی گئی ہیں، اس لیے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اسے ٹرسٹ کے حوالے کیا جانا چاہیے تاکہ مستحق طلباء کو مفت تعلیم فراہم کی جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عطیہ کردہ 97 ہزار کنال اراضی سے حاصل آمدنی صرف ضلع مظفرگڑھ کے غریب طلباء کی تعلیم پر خرچ ہونا ضروری ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرسٹ کو مکمل طور پر فعال بنانے اور انتظامی عملہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستحق طلباء و طالبات کو حقیقی فائدہ پہنچ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

عید : سبز مصالحہ جات مہنگے ہونے لگے، لیموں 800 روپے کلو

شافع حسین سے جاپانی ادارے کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات

عید پر قربانی کے جانور بجلی کے کھمبوں سے دور باندھنے کی ہدایت

ملک و قوم شدید بحرانوں کا شکار :جماعت اسلامی

ایم ڈی واسا کاڈسپوزل سٹیشنز کا دورہ

مون سون میں لیسکو کے جدید برقی نظام کی تنصیب کا آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر