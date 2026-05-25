صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین بیلٹس کی تزئین وآرائش کی جارہی،سلطان باجوہ

  • ملتان
گرین بیلٹس کی تزئین وآرائش کی جارہی،سلطان باجوہ

پارکس کی تعمیر ،بڑے پارکوں کی اپ گریڈیشن پر کام کیا جارہا ،گفتگو

ملتان (وقائع نگار خصوصی)پارلیمانی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ سلطان باجوہ نے ملتان کا دورہ کیا، جہاں انہیں ہارٹی کلچر ایجنسی ملتان اور ایم ڈی اے کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ ایم ڈی ہارٹی کلچر ایجنسی سید وسیم حسن نے شہر میں جاری بیوٹیفکیشن، شجرکاری اور ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔سلطان باجوہ کو بتایا گیا کہ شہر میں گرین بیلٹس کو گھاس اور پودوں سے آباد کیا جا رہا ہے جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لائٹس اور پینٹ ورک بھی جاری ہے ۔ اس کے علاوہ نئے پارکس کی تعمیر اور بڑے پارکوں کی اپ گریڈیشن پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔

پارلیمانی سیکرٹری سلطان باجوہ نے ہارٹی کلچر ایجنسی کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے گرین وژن کو عملی شکل دی جا رہی ہے ۔ مختلف شہروں میں نئی ہارٹی کلچر ایجنسیوں کے قیام کا مقصد شہروں کو سرسبز اور خوبصورت بنانا ہے ۔انہوں نے کہا کہ درخت وقت کی اہم ضرورت ہیں اور ملتان میں مزید شجرکاری سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارٹی کلچر ایجنسی ملتان شہر کو خوبصورت اور گرین بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ، مستقبل میں مزید منصوبے بھی شروع کئے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بائیو سیفٹی رولز 2005میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی

ایف بی آر کے زیر اہتمام سیالکوٹ میں ٹیکس آگاہی سیمینار

عیدالاضحی کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا ئی جائیگی، آئیسکو چیف

ملکہ کو ہسارمیں مؤثر سکیورٹی کیلئے 185کیمرے نصب

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن 6من سے زائد خراب گوشت تلف

راولپنڈی:ڈکیتی، چوری، منشیات فروشی کے 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر