صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئٹہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت،جہانگیر ترین

  • ملتان
کوئٹہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت،جہانگیر ترین

ملتان (لیڈی رپورٹر)سیاسی رہنما جہانگیر خان ترین نے کوئٹہ کے علاقے چمن پھاٹک میں نہتے شہریوں پر ہونے والے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔

اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دشمن نے عید کی تعطیلات کے دوران اپنے گھروں کو جانے والی فیملیز اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر سفاکیت کی بدترین مثال قائم کی ہے ۔جہانگیر ترین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحتِ کاملہ عطا کرے ۔ انہوں نے کہا کہ بزدل دہشت گرد ایک بار پھر ثابت کر چکے ہیں کہ ان کا انسانیت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

عید : سبز مصالحہ جات مہنگے ہونے لگے، لیموں 800 روپے کلو

شافع حسین سے جاپانی ادارے کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات

عید پر قربانی کے جانور بجلی کے کھمبوں سے دور باندھنے کی ہدایت

ملک و قوم شدید بحرانوں کا شکار :جماعت اسلامی

ایم ڈی واسا کاڈسپوزل سٹیشنز کا دورہ

مون سون میں لیسکو کے جدید برقی نظام کی تنصیب کا آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر