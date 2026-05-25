صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا نئے کنکشنز اور خراب میٹرز کی تبدیلی کا فیصلہ

  • ملتان
میپکو کا نئے کنکشنز اور خراب میٹرز کی تبدیلی کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے 30 اپریل 2026 تک ڈیمانڈ نوٹسز کی ادائیگی کرنے والے صارفین کو نئے کنکشنز فراہم کرنے اور سرکاری اداروں کے خراب میٹرز تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔

انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اپریل 2026 کے اختتام تک ادائیگی کرنے والے گھریلو اور کمرشل صارفین کو کنکشنز کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ اس مقصد کے لئے 2614 سنگل فیز میٹرز، 26140 میٹر پی وی سی تار اور 550 تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز فراہم کئے گئے ہیں۔ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ میپکو ملک جاوید اقبال وینس کی جانب سے جاری ایلوکیشن کے مطابق 2508 سنگل فیز اے ایم آئی میٹرز اور 106 کمرشل میٹرز مختلف سرکلز کو فراہم کئے گئے ہیں۔

ملتان، ڈی جی خان، وہاڑی، بہاولپور، ساہیوال، رحیم یار خان، مظفرگڑھ، بہاولنگر اور خانیوال سرکلز میں میٹرز اور پی وی سی تار کی تقسیم کی گئی ہے ۔سرکاری اداروں کے خراب اور جلنے والے میٹرز کی تبدیلی کے لئے ملتان اور بہاولپور سرکل کو 100،100 تھری فیز اے ایم آئی میٹرز جبکہ دیگر سرکلز کو 50،50 میٹرز فراہم کئے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چوراہوں پر غیر قانونی منڈیاں ٹریفک درہم برہم

اسسٹنٹ کمشنر کا عیدالاضحی کے موقع پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھیرہ شہر کا دورہ

تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کیلئے خون دینے کے کیمپ کا انعقاد

شہریوں کی حفاظت کیلئے ضلع بھر میں پولیس ناکہ بندی پوائنٹس قائم

چھریاں’ ٹوکے تیز کرنے والوں نے مزدوری میں اضافہ کر دیا

ڈاکوؤں نے دوکان میں گھس کر نقدی ، موبائل چھین لئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر