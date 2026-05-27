صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود کو سی سی ڈی اہلکار ظاہر کرکے دوشیزہ اغوا کرلی

  • ملتان
خود کو سی سی ڈی اہلکار ظاہر کرکے دوشیزہ اغوا کرلی

5 ملزمان لڑکی اٹھاکر فرار، والدہ کی رپورٹ پر پولیس کارروائی شروع

رحیم یارخان (نمائندہ خصوصی ) خود کو سی سی ڈی اہلکار ظاہر کرکے 17 سالہ دوشیزہ کو اغواء کرنے والے ملزمان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی۔ تفصیل کے مطابق کچہ صادق آباد روڈ کی رہائشی رانی بی بی نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ ملزم ہادی مسیح شام کے وقت ان کے پاس آیا اور کرائے کا گھر دکھانے کا جھانسہ دے کر انہیں اپنے گھر لے گیا۔ رات زیادہ ہونے پر وہ اپنی 17 سالہ بیٹی نادیہ بی بی کے ہمراہ وہیں رک گئے ۔ صبح پانچ بجے کے قریب پانچ افراد عمیر حسین، وسیم احمد، محمد بلال، ساجد حسین اور رانا جاوید ایک نامعلوم ساتھی کے ہمراہ وہاں پہنچے اور خود کو سی سی ڈی ملازم ظاہر کیا۔ دروازہ کھلتے ہی ملزمان نے زبردستی نادیہ بی بی کو اٹھایا اور فرار ہوگئے ۔ مغویہ کی والدہ کے مطابق ملزمان نے ہادی مسیح کی مبینہ ملی بھگت سے اس کی بیٹی کو اغواء کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

عید پرصفائی ،عوامی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم

کمشنر کا ڈی سی سیالکوٹ کیساتھ مویشی منڈی پسرور کا دورہ

ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ

پیرا فورس بے بس ، دودھ 250 ، دہی 290 روپے فروخت

ناقص پالیسیوں کے با عث معیشت مفلوج ہو چکی :ناصر چیمہ

ڈسکہ :جانوروں کی آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کیلئے خصوصی انتظامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر