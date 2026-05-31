صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے عہدیداروں کی حلف برداری

  • ملتان
چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے عہدیداروں کی حلف برداری

تاجروں کے اتحاد اور خدمت کو اولین ترجیح دی جائے گی ، ظفر اقبال صدیقی

ملتان (لیڈی رپورٹر) چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان شہر کے نومنتخب صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر عہدیداروں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ مقامی مارکی میں منعقدہ تقریب میں بزرگ تاجر رہنما اور چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے نومنتخب صدر ظفر اقبال صدیقی، جنرل سیکرٹری عزیز الرحمن انصاری سمیت دیگر عہدیداروں سے حلف لیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد شفیق نے کہا کہ انتخابات میں کامیابی اور ناکامی جمہوری عمل کا حصہ ہیں، تاہم تمام فریقین کو اختلافات بھلا کر تاجروں اور چیمبر کے مفاد کے لئے مل کر کام کرنا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ چیمبر آف سمال ٹریڈرز کو مضبوط بنانے کے لئے گزشتہ چار دہائیوں سے مسلسل جدوجہد کی گئی اور اب اس ادارے کو مزید مستحکم کرنا نئی قیادت کی ذمہ داری ہے ۔نومنتخب صدر ظفر اقبال صدیقی نے کہا کہ تاجروں کے اعتماد نے چیمبر میں نئی روح پھونک دی ہے ۔ انتخابی مہم کے دوران ملنے والی حمایت کا جواب خدمت، دیانتداری اور مسائل کے مؤثر حل کی صورت میں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تاجروں کے حقوق کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نشے کے عادی نامعلوم شخص کی لاش برآمد

ایمرجنسی سروسز: 1270 حادثات پرریسپانڈ

خاتون سے زیادتی کا مرکزی ملزم گرفتار

گوشت 475 روپے کلو

انٹر امتحان آج سے دوبارہ شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل