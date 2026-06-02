صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے اوورسیز پاکستانی کا چوری ہونیوالا سامان برآمد کرلیا

  • ملتان
پولیس نے اوورسیز پاکستانی کا چوری ہونیوالا سامان برآمد کرلیا

پولیس نے اوورسیز پاکستانی کا چوری ہونیوالا سامان برآمد کرلیاسعودی عرب سے واپس آنے شہری کا سامان رکشہ ڈرائیور لے کر فرار ہو گیا تھا

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) تھانہ سٹی پولیس نے اوورسیز پاکستانی کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب میں تین سال بعد مزدوری کر کے واپس آنے والے شخص کا چوری ہونے والا قیمتی سامان اور پاسپورٹ برآمد کر لیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیل کے مطابق متاثرہ مزدور کا سامان اس وقت چوری ہوا جب وہ وین سے اتر کر اپنا سامان رکشے میں رکھ رہا تھا کہ اسی دوران وہ آب زم زم لینے گیا تو رکشہ ڈرائیور سامان سمیت فرار ہو گیا۔ متاثرہ شہری نے فوری طور پر تھانہ سٹی پولیس کو اطلاع دی جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے جدید سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم اور رکشہ کی تلاش شروع کی۔ پولیس نے مختصر وقت میں رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر چوری شدہ تمام قیمتی سامان برآمد کر کے اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ سعودی پلٹ شہری نے بروقت کارروائی اور جمع پونجی کی واپسی پر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مہنگائی کا طوفان ، شہر یوں کی مشکلات میں اضافہ

لوڈر رکشے منی ٹرکوں میں تبدیل ، اوور لوڈنگ معمول ، حادثات میں اضافہ

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا چلڈرن ہسپتال کا اچانک دورہ

سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر کا بیوٹیفکیشن اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

حافظ آباد:ریونیو مسائل کے حل کیلئے ڈپٹی کمشنر کی کھلی کچہری

پی ٹی آ ئی بلدیاتی الیکشن اکثریت سے جیتے گی :عمر ڈار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس