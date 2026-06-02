صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5860 سکول نجکاری کیلئے شارٹ لسٹ، تحفظات بڑھ گئے

  • ملتان
5860 سکول نجکاری کیلئے شارٹ لسٹ، تحفظات بڑھ گئے

5860 سکول نجکاری کیلئے شارٹ لسٹ، تحفظات بڑھ گئے فیصلہ فوری طور پر واپس اور خالی آسامیوں کو پر کیا جائے ، اساتذہ تنظیموں کا مطالبہ

ملتان (خصوصی رپورٹر) محکمہ سکولز پنجاب نے فیز فور کے تحت صوبے کے 5860 پرائمری اور ایلیمنٹری سکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (پی پی پی)ماڈل کے تحت آؤٹ سورس کرنے کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا ہے ۔ محکمہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد ایسے سکولوں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے جہاں اساتذہ کی شدید کمی یا طلبہ کی تعداد انتہائی کم ہے ۔محکمہ سکولز کے سروے کے مطابق شارٹ لسٹ کیے گئے 567 سکول ایسے ہیں جہاں کوئی استاد موجود نہیں جبکہ 2555 سکولوں میں صرف ایک استاد تعینات ہے ۔ اسی طرح 2741 سکولوں میں 50 طلبہ کے لیے صرف دو اساتذہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حکومتی مؤقف ہے کہ نجی شعبے کے تعاون سے ان سکولوں کا تعلیمی معیار بہتر ہوگا، سکول سے باہر بچوں کو دوبارہ تعلیمی نظام میں لایا جا سکے گا اور سرکاری وسائل پر بوجھ بھی کم ہوگا۔دوسری جانب اساتذہ تنظیموں اور ماہرین تعلیم نے اس فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ سکولوں کی نجکاری سے فیسوں میں اضافے کا خدشہ ہے ، جس سے غریب اور متوسط طبقے کے طلبہ کے لیے تعلیم کا حصول مزید مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ آئین کے آرٹیکل 25اے کے تحت مفت تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے ۔اساتذہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ ماضی میں آؤٹ سورس کیے گئے بعض سکولوں کے مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آئے ، جبکہ سپیشلائزڈ اساتذہ کے ضیاع کا خدشہ بھی موجود ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نجکاری کا عمل روک کر خالی آسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں اور سرکاری تعلیمی نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دوبارہ سمارٹ لاک ڈائون کا نفاذ، مارکیٹیں رات 8 بجے بند کاروباری حلقوں کو مشکلات

عید کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان

35 جوڑوں کی اجتماعی شادی، کمشنر مسرت جبیں کی شرکت

محرم الحرام میں امن و امان کیلئے اتحاد بین المسلمین کانفرنس

فٹس کو منافع بخش ادارہ بنانے کیلئے اصلاحات کا فیصلہ

بقایاجات کی سو فیصد وصولی یقینی بنائی جائے :ڈی جی ایف ڈی اے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس