صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروفیسر آصف یاسین نے چیئرمین شعبہ کامرس کا عہدہ سنبھال لیا

  • ملتان
پروفیسر آصف یاسین نے چیئرمین شعبہ کامرس کا عہدہ سنبھال لیا

ملتان (خصوصی رپورٹر) بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ کامرس کے نئے چیئرمین کے طور پر پروفیسر ڈاکٹر آصف یاسین نے اپنے فرائض کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ۔

اس سے قبل وہ بزنس انکیوبیشن سینٹر کے ڈائریکٹر اور یونیورسٹی کی اسٹریٹجک پلاننگ کمیٹی کے ممبر کے طور پر بھی اہم خدمات انجام دے رہے تھے ۔عہدہ سنبھالنے پر شعبہ کے سینئر اساتذہ پروفیسر ڈاکٹر صادق شاہد، پی ایچ ڈی سکالر محمد یاسر اور ڈاکٹر نعیم شاہ نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلبہ نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر آصف یاسین نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح طلبہ و طالبات کی تعلیمی اور تحقیقی فلاح و بہبود ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے شعبہ اور یونیورسٹی کا نام روشن کریں اور تحقیق کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کریں۔انہوں نے مزید کہا کہ جدید تقاضوں کے مطابق نصاب میں بہتری اور تحقیقی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ طلبہ کو عالمی سطح پر مقابلے کے قابل بنایا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بین الاقوامی تجربے کی روشنی میں شعبہ میں کاروباری اور تحقیقی سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دوبارہ سمارٹ لاک ڈائون کا نفاذ، مارکیٹیں رات 8 بجے بند کاروباری حلقوں کو مشکلات

عید کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان

35 جوڑوں کی اجتماعی شادی، کمشنر مسرت جبیں کی شرکت

محرم الحرام میں امن و امان کیلئے اتحاد بین المسلمین کانفرنس

فٹس کو منافع بخش ادارہ بنانے کیلئے اصلاحات کا فیصلہ

بقایاجات کی سو فیصد وصولی یقینی بنائی جائے :ڈی جی ایف ڈی اے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس