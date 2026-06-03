صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلنڈر پھٹنے سے جھلسنے والا سپیشل برانچ کا ملازم چل بسا

  • ملتان
سلنڈر پھٹنے سے جھلسنے والا سپیشل برانچ کا ملازم چل بسا

قمر حسن نشتر ہسپتال کے برن یونٹ میں زیر علاج تھا، لاش ورثاء کے سپرد

ملتان ( کرائم رپورٹر )سلنڈر بلاسٹ میں جھلسنے والا سپیشل برانچ کا ملازم برن یونٹ میں دم توڑ گیا ۔ ڈیرہ غازیخان سپیشل برانچ میں کانسٹیبل کی ڈیوٹی کرنے والا قمر حسن سلنڈر بلاسٹ میں بری طرح جھلس گیا تھا جسے علاج معالجہ کیلئے نشتر ہسپتال برن یونٹ منتقل کیا گیا تھا قمر حسن دوران علاج برن یونٹ میں چل بسا ،اطلاع پر کینٹ پولیس نے کاغذی کارروائی کے بعد لاش حوالے کردی جو لاش وصول کرنے کے بعد اپنے آبائی گاوں روانہ ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اوپن ڈور پالیسی :کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،ہدایات جاری

سی پی او کی وکلا سے ملاقات ،کچہری کی سکیورٹی پر مشاورت

عوام کو ریونیو سے متعلق خدمات کی بروقت فراہمی ترجیح :علی اکبر

ڈپٹی کمشنرٹوبہ کا دورہ کمالیہ ، ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کا مرکزی جلوسوں کے روٹس کا دورہ

ڈپٹی کمشنرچنیوٹ کی زیر صدارت ریونیو اہداف کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر