صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار اور موٹر سائیکل رکشہ میں تصادم، خاتون جاں بحق

  • ملتان
کار اور موٹر سائیکل رکشہ میں تصادم، خاتون جاں بحق

حادثے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے ، ریسکیو نے ہسپتال منتقل کر دیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال روڈ پر کار اور موٹر سائیکل رکشہ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ۔ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ تلمبہ کے قریب بختیاری پمپ کے نزدیک پیش آیا جہاں کار اور موٹر سائیکل رکشہ آپس میں ٹکرا گئے ۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 70 سالہ تصویراں بی بی کے نام سے ہوئی ہے ۔ حادثے میں 30سالہ عمر اور 20سالہ معاذ زخمی ہوئے جنہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق خاتون کی نعش اور زخمیوں کو مزید علاج معالجہ کیلئے سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ واقعہ کے بعد علاقے میں افسوس کی فضا پھیل گئی جبکہ متعلقہ اداروں نے حادثے کی وجوہات جاننے کیلئے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

امیر جماعت اہلسنت حافظ رفیق کی قیادت میں وفد کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات

گوجرانوالہ ڈویژن میں 25ہزار 822ٹن آلائشیں ڈمپ

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا خیابان اقبال پارک کینٹ کی اپ گریڈیشن کا جائزہ

پنجاب کالجز کامونکے کیمپس کے وفد کی محسن خالد سے ملاقات

وزیرآباد:بریک فیل ٹرالے کی ٹکر ،نوجوان جاں بحق

جوہانسبرگ میں سیالکوٹ کا رہائشی نوجوان قتل

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر