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پولیس نے 5ملزم ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کرلئے

  • ملتان
پولیس نے 5ملزم ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کرلئے

ملتان (کرائم رپورٹر )پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں پانچ افرادکیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔ الپہ پولیس نے ملزم مظہر سے پسٹل مظفر آباد پولیس نے ملزم باقر سے ریوالور قطب پور نے ملزم شاہد سے پسٹل ملزم آصف سے پسٹل اور ممتاز آباد پولیس نے ملزم علی اور قاسم سے پسٹل برآمد کرلئے ۔

پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں پانچ افرادکیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔ الپہ پولیس نے ملزم مظہر سے پسٹل مظفر آباد پولیس نے ملزم باقر سے ریوالور قطب پور نے ملزم شاہد سے پسٹل ملزم آصف سے پسٹل اور ممتاز آباد پولیس نے ملزم علی اور قاسم سے پسٹل برآمد کرلئے ۔

 

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