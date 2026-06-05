صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم میں قیام امن کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے

  • ملتان
محرم میں قیام امن کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے

لودھراں(سٹی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ محرم الحرام کے سلسلے میں منظم انتظامات کیلئے سرگرم ہے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیرصدارت ضلع بھر کے لائسنس داران کا اجلاس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی،لائسنس داران سمیت متعلقہ محکموں کے افسران شریک تھے ۔محرم الحرام کے دوران قیام امن،روٹس کی صفائی،جلوسوں اور مجالس کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ ماہ محرم میں قیام امن کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے گی،لائسنس داران کی مشاورت سے سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ متعلقہ ادارے جلوس روٹس کی مرمت،پیچ ورک اور سٹریٹ لائٹس کو فعال کروائیں،عزاداروں کیلئے بہترین انتظامات ہماری ترجیح ہے ، محرم جلوسوں کے پیش نظر جاری سیوریج اور و دیگر ترقیاتی سکیموں کو جلد مکمل کروایا جائے ،نکاسی آب کے انتظامات کیلئے واسا سٹاف الرٹ رہے ،تمام محکمے باہمی روابط کے تحت فرائض انجام دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بارشوں کے دوران تمام ادارے الرٹ رہیں ، کمشنر راولپنڈی

پاکستان ایتھوپیا کیسا تھ ثقافتی روابط بڑھانے کا خواہاں ،اورنگزیب کھچی

ماحول کے تحفظ کیلئے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہو گا ،چیئرمین سینیٹ

مری سے لاک ڈاؤن کا خاتمہ، وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا،بلال یامین

ڈی آئی جی اسلام آباد کی محرم میں سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش کرنیوالا گرفتار، پستول برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ