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پی پی 229 میں چار ارب کے ترقیاتی منصوبے مکمل

  • ملتان
پی پی 229 میں چار ارب کے ترقیاتی منصوبے مکمل

گگو منڈی(نامہ نگار) حلقہ پی پی 229 میں رکن صوبائی اسمبلی چوہدری محمد یوسف کسیلیہ کی سفارش پر حکومت پنجاب کی جانب سے چار ارب روپے سے زائد کے خصوصی فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔۔۔

 جن کے تحت علاقے میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔تفصیلات کے مطابق مواضعات 144 ای بی، 158 ای بی، 138 ای بی، 425 ای بی اور 401 ای بی سمیت حلقے کی 18 رابطہ کارپٹ سڑکوں کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے ، جبکہ مزید 11 کارپٹ سڑکوں پر کام تیزی سے جاری ہے ۔ اس کے علاوہ شیخ فاضل بازار کی اہم سڑک بھی تعمیر کر دی گئی ہے جس سے تاجروں اور عوام کو آمدورفت میں نمایاں سہولت حاصل ہوئی ہے ۔علاقے کے معززین اور شہریوں سردار غلام رسول ڈوگر، صدر انجمن تاجران گگو منڈی چوہدری نصراللہ جٹ، سابق کونسلر چوہدری محمد یوسف جٹ، ملک محمد شاہد، شیخ سلمان اور دیگر نے کہا کہ ان ترقیاتی منصوبوں کے باعث دیہی اور شہری آبادی کو بہتر سفری سہولیات میسر آ رہی ہیں اور علاقے کی ترقی میں نئی راہیں کھل رہی ہیں۔

 

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