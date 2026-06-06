صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئندہ بجٹ عوام دوست بنایا جائے ، عاطف حسین

  • ملتان
آئندہ بجٹ عوام دوست بنایا جائے ، عاطف حسین

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے آئندہ وفاقی بجٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ حکومت کو موجودہ مہنگائی ۔۔

، بے روزگاری اور معاشی مشکلات کے پیش نظر حقیقی معنوں میں عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے ۔انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنخواہ دار طبقے ، مزدوروں، کسانوں اور چھوٹے تاجروں کو ریلیف دینا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ معاشی دباؤ کم کیا جا سکے ۔چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے مطالبہ کیا کہ بجٹ میں اشیائے خوردونوش، بجلی، گیس اور پٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسوں میں کمی کی جائے تاکہ عام شہری کو براہ راست ریلیف مل سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم، صحت اور انصاف کے شعبوں کے لیے زیادہ فنڈز مختص کیے جائیں جبکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شدید گرمی میں بد ترین لوڈشیڈنگ ، شہری سراپا احتجاج ، سڑکیں بلاک

مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت

کالجوں میں سامان کی عدم فراہمی سیکریٹری برہم

پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ،کمشنر کراچی

چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے ،آئی جی سندھ

ڈاکٹر کو ملازمت میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ کالعدم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن